В России планируют ввести запрет на въезд грузовиков из ЕС

В России с 1 октября может вступить в силу запрет на въезд в РФ большегрузных автомобилей из ЕС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, знакомых с подготовкой соответствующих документов.

– Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа, – сообщает источник.

При этом Минпромторг и Минсельхоз готовят перечень товаров, которые не попадут под импортные ограничения.

В Минтрансе и Минпромторге оперативно эту информацию не прокомментировали.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая ранее обращалась к властям с просьбой ввести ограничения на въезд грузового транспорта с территории ЕС, от комментариев также отказались.