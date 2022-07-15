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В России планируют ввести запрет на въезд грузовиков из ЕС

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В России с 1 октября может вступить в силу запрет на въезд в РФ большегрузных автомобилей из ЕС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, знакомых с подготовкой соответствующих документов.

– Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа, – сообщает источник.

При этом Минпромторг и Минсельхоз готовят перечень товаров, которые не попадут под импортные ограничения.

В Минтрансе и Минпромторге оперативно эту информацию не прокомментировали.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая ранее обращалась к властям с просьбой ввести ограничения на въезд грузового транспорта с территории ЕС, от комментариев также отказались. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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