«Белую» зарплату стали чаще платить в Иркутской области

Служба исследований hh.ru, выяснила, каким образом работники Иркутской области получают заработную плату на текущем месте работы – официально или нет.

73% иркутян рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с 2020 годом доля таких ответов выросла на 2%. Также нынешние показатели выше, чем были в 2018 году (50%) и 2016 году (52%).

В целом по России в нынешнем году 71% работников получают «белую» заработную плату, по сравнению с 2020 годом доля официальных зарплат выросла на +11%. В Сибирском ФО доля «белых» зарплат составляет 65%, а чаще всего работодатели платят полностью официальную зарплату в Кузбассе (72%).

Еще 14% иркутский сотрудников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У оставшихся 13% вся зарплата – «черная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте», причем за последние два года таких в Иркутской области стало больше.

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18-24 лет – 19% из них назвали этот вариант. Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше (74%).

Среди разных профессиональных сфер полностью официальный заработок чаще других ожидаемо имеют госслужащие – 98%. Кроме того, в пятерку самых «белых» сфер вошли «Добыча сырья» (95%), «Банки, инвестиции, лизинг» (91%), «Наука, образование» (86%) и «ИТ, интернет, телеком» (82%). С «серой» заработной платой чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%). «Черная» зарплата распространена среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%).

Интересно, что по сравнению с 2016 годом доля «белых» зарплаты больше всего выросла в сферах «Госслужба, НКО» (+24 п.п., до 98%), «Медицина, фармацевтика» (+20 п.п., до 81%), «ИТ, интернет, телеком» (+20 п.п., до 82%). Среди регионов наиболее заметное «обеление» заработных плат произошло в Пензенской области (+28 п.п., до 83%), Тюменской области (+25 п.п., до 80%) и в Оренбургской области (+23 п.п., до 79%).