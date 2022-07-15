План противодействия нефтяной политике G7 разработали в России – Bloomberg

Россия стремится взять под контроль ценообразование на нефть путем создания бенчмарка, сообщает агентство.

Правительство России разработало план по созданию национального нефтяного бенчмарка в следующем году, поскольку оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну.

Ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров для покупки нефти с целью достижения достаточных объемов торгов для установления ценового ориентира в период с марта по июль 2023 года, согласно плану.

Россия уже более десяти лет пытается создать свой собственный нефтяной бенчмарк, но без особого успеха. Некоторые производители страны продавали партии нефти на экспорт на московской товарной бирже «Спимекс», но объемы торгов были недостаточно велики, чтобы создать общепризнанный мировой эталон.

Напомним, что нефтяной бенчмарк служит справочной ценой для покупателей и продавцов сырой нефти. Существует три основных бенчмарка: West Texas Intermediate (WTI), Brent Blend и Dubai Crude.