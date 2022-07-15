Новости

План противодействия нефтяной политике G7 разработали в России – Bloomberg

Россия стремится взять под контроль ценообразование на нефть путем создания бенчмарка, сообщает агентство.

Правительство России разработало план по созданию национального нефтяного бенчмарка в следующем году, поскольку оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну.

Читайте также:

Лишняя валюта хлынула в Россию
15 июля 2022
Укрепляющийся рубль расстраивает экспортеров
14 июля 2022

Ключевые российские министерства, отечественные производители нефти и центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров для покупки нефти с целью достижения достаточных объемов торгов для установления ценового ориентира в период с марта по июль 2023 года, согласно плану.

Россия уже более десяти лет пытается создать свой собственный нефтяной бенчмарк, но без особого успеха. Некоторые производители страны продавали партии нефти на экспорт на московской товарной бирже «Спимекс», но объемы торгов были недостаточно велики, чтобы создать общепризнанный мировой эталон.

Напомним, что нефтяной бенчмарк служит справочной ценой для покупателей и продавцов сырой нефти. Существует три основных бенчмарка: West Texas Intermediate (WTI), Brent Blend и Dubai Crude.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2022: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (69)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании