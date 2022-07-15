Кэшбэк 5% на всё: «Универсальная» карта АТБ стала еще выгоднее

14 июля 2022 года АТБ запускает новую акцию «5 на ВСЁ» по карте «Универсальная». Это возможность не только оформить карту с льготным периодом до 120 дней, но и следующие два месяца получать повышенный кэшбэк 5% вне зависимости от категории и суммы покупок.

«Универсальная карта» имеет грейс-период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. В первые 15 дней с момента получения карты клиенты могут снять без комиссии до 50 тысяч рублей, далее можно бесплатно снимать до 15 тысяч рублей ежемесячно.

«Мы убираем ограничения по кэшбэку, чтобы владелец мог сам решать – на что расходовать свой лимит, не вспоминая, за какие покупки вернется больше денег. Тем более, лето в самом разгаре, а значит список желаемых категорий может часто меняться и увеличиваться. Поэтому мы решили сделать любые покупки с помощью «Универсальной» кредитной картой доступными и выгодными для всех», – рассказал директор департамента развития кредитных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Конев.

Принять участие в акции смогут новые владельцы карты «Универсальная», оформившие её с 14 июля по 31 августа 2022 года.

После завершения акции повышенный кэшбэк будет начисляться на следующих условиях: 5% при тратах по карте 75 тысяч рублей и более, 1,5% – при тратах менее 75 тысяч рублей. Максимальный ежемесячный лимит кэшбэка – 4 тысячи рублей.

Чтобы получить «Универсальную» карту, необходимо оставить заявку на сайте банка или обратиться в любое отделение АТБ.

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