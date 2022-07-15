Азиатско-Тихоокеанский банк в Омске выдал первые кредиты бизнесу

Азиатско-Тихоокеанский банк реализовал первые кредиты для бизнеса. Сделка была оформлена по тарифному плану «Бизнес оборот», который позволяет компании пополнить оборотные средства для оплаты текущих расходов.

«Наш банк уделяет особое внимание развитию бизнеса в регионах. Поэтому, когда мы только начали работать в Омске, в первую очередь изучили именно этот рынок. Сейчас предпринимателям, как никогда, нужна помощь и поддержка. Наши программы и предложения для юридических лиц отлично зарекомендовали себя в других регионах. Надеемся, что в скором времени и омские представители бизнеса оценят продукты АТБ, и список наших клиентов будет расширяться», – рассказала Елена Лашина, директор банка по Омской области.

Отметим, что АТБ на протяжении многих лет активно сотрудничает с предпринимателями разного уровня и сферы деятельности, предлагая как собственные программы поддержки, так и государственные.

В банке действует широкая линейка продуктов для бизнеса, ведущего свою деятельность не только в России, но и на территории других стран. Пакеты обслуживания и акции для организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность, позволяют клиентам получить качественную услугу и сэкономить.

Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский банк предоставляет малому и среднему бизнесу и другие услуги: оперативное открытие расчетных счетов для ведения бизнеса, в том числе в валюте, возможность проводить безопасные расчеты через аккредитивы, зарплатные проекты, многофункциональный интернет-банкинг и многое другое.

Оставить заявку на кредит для бизнеса можно на сайте АТБ или во всех действующих отделениях банка в Омске:

- Газетный пер., д. 6 (доступно оформление заявки и получение кредита);

- Проспект Карла Маркса, дом 45;

- Проспект Мира, дом 40;

- Улица 10 лет Октября, дом 105;

- Улица 70 лет Октября, дом 10;

- Улица Лукашевича, дом 6, корпус 1.

Напомним, что АТБ начал свою деятельность в Омске после слияния с Квантмобайл банком, которое завершилось 14 июня 2022 года. Благодаря объединению АТБ начал предлагать клиентам новые услуги, в частности, автокредитование, а также значительно расширил региональную сеть присутствия.

Вы всегда можете задать интересующий вопрос о текущих предложениях АТБ для бизнеса по номеру горячей линии 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).