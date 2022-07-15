Банк «Открытие» выставил на торги просроченную задолженность МСБ на 5,2 млрд рублей

На сайте ЭТП «PRISMA» (организатор торгов) стартовал прием заявок на покупку нескольких лотов с необеспеченными кредитами и гарантиями юридических лиц банка «Открытие» со сроком просроченной задолженности 5-6 лет.

Кредитный портфель к продаже состоит из 1 116 контрактов с остатком задолженности 5,2 млрд рублей, в том числе по основному долгу 4,1 млрд рублей (79%). Средний срок просроченной задолженности составляет 2137 дней, средняя сумма долга — 4,6 млн рублей.

По выставленным на продажу просроченным кредитам отсутствует обеспечение в виде залога. Активы не являются предметом уголовных процессов или они (уголовные процессы) не влияют на результат взыскания. Проблемная задолженность по кредитам в виде штрафных санкций и судебных издержек признана в судебном порядке.

Согласно ходу торговой процедуры, до 18:00 19 июля будет проходить первоначальный сбор коммерческих предложений в целях установления минимальной начальной цены. Аукцион по продаже портфелей просроченных кредитов состоится 20 июля 2022 года.

Подробная информация по реализуемым объектам доступна зарегистрированным пользователям электронной торговой площадки «PRISMA». По вопросам размещенного портфеля и торгам можно также обратиться по общему адресу площадки — prisma@equifax.ru.