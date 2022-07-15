Открытие Private Banking провел встречу с директором ГМИИ им. А.С. Пушкина Мариной Лошак

Открытие Private Banking — подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — 12 июля в рамках очередного заседания клуба «Art of Life» провел встречу в формате public talk с директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Мариной Лошак. Тема встречи — «История русского коллекционирования в ХХ веке. Морозовы. Биография коллекции».

Марина Лошак рассказала о роли выдающихся коллекционеров и предпринимателей братьев Михаила и Ивана Морозова в истории отечественного искусства. Встреча была приурочена к открывшейся недавно в ГМИИ выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Это не первая подобная встреча для клиентов Открытие Private Banking, посвященная знаменитым собирателям произведений искусства. Три года назад на заседании клуба «Art of Life» Марина Лошак рассказывала о судьбе и роли в популяризации искусства другого великого российского коллекционера — Сергея Щукина.

«Банк „Открытие“ вносит свой посильный вклад в продвижение изобразительного искусства. Банк три года является патроном Пушкинского музея, поддерживает другие значимые проекты в области искусства и современных художников. Мы постоянно приглашаем на наши встречи в рамках клуба Art of Life лучших экспертов, помогающих глубже узнать историю отечественного искусства» — отметили в Открытие Private Banking.