Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам

Банк Уралсиб снизил ставки по потребительскому кредиту наличными, в том числе — на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья, составляет 5,0 % годовых в рублях.

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 1,5 млн рублей, на цели рефинансирования — 2 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и при необходимости предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, заемщик/созаемщик трудоустроен в соответствии с ТК РФ, стаж на текущем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка — от 15,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 6,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 16,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае не предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5% пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 1 500 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливается для каждого клиента индивидуально, в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 01.04.2021. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.