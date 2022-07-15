Газпромбанк предоставил юрлицам возможность дистанционно заключать договор о приеме платежей через СБП

Газпромбанк продолжает развивать расчетные сервисы для бизнеса и экосистему «ГПБ Бизнес-Онлайн». В рамках этой системной работы Банк одним из первых дал своим клиентам — юридическим лицам возможность дистанционно заключить договор на прием платежей от покупателей через Систему быстрых платежей (СБП). Для этого больше не нужно посещать офис: клиенту достаточно зайти в «ГПБ Бизнес-Онлайн», принять соответствующие правила работы с сервисом и начать пользоваться всеми преимуществами Системы быстрых платежей, в том числе принимать платежи от физических лиц с использованием QR-кода.

«Цифровой формат подключения услуг крайне важен для бизнеса — это скорость, экономия времени и мобильность. Дистанционное подключение к Системе быстрых платежей, которое Газпромбанк предоставил своим клиентам, позволяет бизнесу быстрее начать принимать оплату товаров и услуг, а также совершать переводы быстро, безопасно и без покупки дополнительного оборудования», — прокомментировал Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка Андрей Королев.

С подробными условиями и тарифами можно ознакомиться по ссылке