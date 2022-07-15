Дальневосточный банк закрывает допофис в Красноярске

АО «Дальневосточный банк» сообщил, что 29 июля 2022 года — последний рабочий день дополнительного офиса 43, расположенного по адресу: 660049 г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 62, пом. 21

Обслуживание клиентов дополнительного офиса 43 будет осуществляться в дополнительном офисе 39 по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корпус 4.

По всем вопросам обслуживания просим обращаться:

до 13:00 часов 29 июля 2022 года (включительно) — в дополнительный офис 43 по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 62, пом. 21;

с 13:00 часов 29 июля 2022 года — в дополнительный офис 39 по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корпус 4.

телефон:+7 (391) 277-30-71

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы и банкоматы».

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).