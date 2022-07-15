Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 8% кэшбэка за оплату проживания на mir.bronevik.com.
Для этого необходимо:
– Зарегистрировать карту «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
– оплатить проживание на mir.bronevik.com зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 8%;
– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 4 марта 2022 по 31 августа 2022.
Организатор акции — ООО "Компания Броневик".
ОГРН: 1046603999738.
Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, строение 55а, офис 306, +7 (343) 302-03-43.
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Примсоцбанк предлагает бронировать отели для отдыха с выгодой
Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 8% кэшбэка за оплату проживания на mir.bronevik.com.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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