Примсоцбанк предлагает бронировать отели для отдыха с выгодой

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 8% кэшбэка за оплату проживания на mir.bronevik.com.



Для этого необходимо:



– Зарегистрировать карту «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

– оплатить проживание на mir.bronevik.com зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 8%;

– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 4 марта 2022 по 31 августа 2022.



Организатор акции — ООО "Компания Броневик".

ОГРН: 1046603999738.

Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, строение 55а, офис 306, +7 (343) 302-03-43.