Россельхозбанк в третий раз выступает партнером проекта «Вкусы России»

Самый масштабный гастрономический фестиваль страны «Вкусы России» пройдет в московском парке им. М. Горького и на традиционных площадках «Московских сезонов» с 14 по 17 июля. Ожидается, что продукцию фермеров из десятков регионов страны попробуют свыше 300 тыс. человек. Партнер мероприятия – Россельхозбанк – приглашает гостей фестиваля на дегустацию смузи из фермерских продуктов.

Проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды-участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Россельхозбанк выступал партнером конкурса и поддерживал номинацию «Загляните на огонёк».

Фестиваль, организованный Министерством сельского хозяйства РФ совместно с Правительством Москвы, — это масштабный гастрономический праздник с обширной развлекательной программой, который призван продемонстрировать разнообразие и богатство гастрономической культуры России, а также привлекательность регионов для путешествий. Фестиваль соберет представителей 63 регионов страны, которые познакомят посетителей с почти 300 брендами. .

Одной из основных точек притяжения гостей фестивале станет павильон партнера мероприятия Россельхозбанка. Каждый желающий сможет посетить мастер-классы по приготовлению специально разработанных для фестиваля освежающих напитков. Банк разработал подборку сезонных лимонадов из таких продуктов, как: корочанские яблоки, астраханские арбузы, луховицкая клубника и калужская малина.

Гости фестиваля «Вкусы России» также смогут посетить ярмарку региональных брендов, ресторанный дворик, мастерские традиционных ремесел и фестивальную сцену.

«Россельхозбанк – опорный банк АПК страны, поэтому уже третий год он поддерживает проект «Вкусы России». Фестиваль – яркая демонстрация гастрономического богатства и разнообразия нашей страны, успехов фермеров десятков регионов. Кстати, плоды этих успехов доступны каждому желающему буквально в пару кликов – через маркетплейс Своё Родное», – отметил начальник управления коммуникаций Россельхозбанка Глеб Дворецкий.