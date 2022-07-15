Урал, Кавказ, Сибирь, Волга: где пройдут фестивали фермерской продукции СВОЁ от РСХБ в 2022

Около 1 млн гостей, свыше 1 000 фермерских хозяйств, более 150 тонн проданной продукции – таковы численные характеристики фестиваля СВОЁ. В 2022 году Россельхозбанк порадует любителей натуральных российских продуктов питания в формате городских праздников в Перми, Тюмени, Кемерове, Ижевске и Магасе.

Фестиваль СВОЁ – это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя фермерскую продукцию, пообщаться с её производителями. Для самих фермеров это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда, а значит, и рост доходов. Также продукцию фермеров можно быстро заказать и через сервис Своё Родное.

Фестиваль СВОЁ обычно проходит в формате двухдневного городского праздника, даты выпадают на субботу и воскресенье. После торжественного открытия с участием руководства региона и Россельхозбанка фермеры представляют свои товары, параллельно выступают творческие коллективы, проводятся конкурсы.

Участие для фермеров и вход посетителей бесплатны. Первый фестиваль СВОЁ 2022 года состоится в Перми 23-24 июля. Затем – Тюмень 6-7 августа, Кемерово 20-21 августа, Ижевск 10-11 сентября и Магас 24-25 сентября.

«С 2017 года наш фестиваль побывал в пяти федеральных округах. О его пользе для фермеров лучше всего говорит то, что они продали свыше 150 тонн продукции и завоевали сердца покупателей. Теперь уже сами регионы обращаются к нам с просьбой организовать фестиваль. И, конечно, мы с радостью делимся опытом, потому что каждое такое мероприятие – это весомая помощь малым предпринимателям. А содействие им – одна из миссий Россельхозбанка. Да и просто приятно подарить жителям и гостям городов весёлые и вкусные выходные. В этом году фестиваль отправляется в четыре новых для себя города, а также возвращается в Ижевск», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

С 2017 года фестиваль дважды состоялся в Московской области, Великом Новгороде, Туле, по разу – в Москве, Ижевске, Барнауле, Калужской области, Гатчине, Чебоксарах, Орле, Курске и Улан-Удэ.