Лишняя валюта хлынула в Россию

Из-за разрыва связей с западными компаниями и прежних логистических цепочек тратить приходящую в страну валюту стало непросто. Давят ли лишние деньги на экономику и как их использовать, разбирался «Прайм».

На фоне введенных Центробанком мер, в частности, обязательства продажи выручки экспортерами, приток валюты усилился. Часть ограничений уже сняли, однако они успели отразиться на статистике, а многие до сих пор остаются в силе. Бюджетного правила, позволявшего стерилизовать в бюджет избыточную нефтегазовую ликвидность, теперь тоже нет, поэтому валютные потоки устремляются в экономику без каких-либо изъятий.

Все это существенно укрепило рубль — в июне он вплотную приближался к отметке 50 за доллар, затем в начале июля просел в район 63 за доллар. В последние наметилось новое укрепление, и часть экспертов, ранее ожидавшая ослабления к 70 за доллар, тут же скорректировала прогнозы.

Ситуация складывается двоякая. С одной стороны, масштабный приток валюты в РФ выполняет как минимум три полезных функции: сдерживает инфляцию, создает возможности для закупки оборудования в целях импортозамещения, а также удешевляет параллельный импорт, отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Таким образом, рекордный рост цен на энергоносители вкупе с сохраняющейся возможностью для закупок самого необходимого помогает пережить санкции и адаптировать экономику к новым реалиям.

С другой стороны, слишком сильно радоваться тому, что профицит бьет рекорды вряд ли стоит. «Это не только приток новой валюты, но и отсутствие оттока, в том числе на жизненно важный импорт, на закупку оборудования, современного софта», — напомнил эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

По его мнению, избыток средств, как в старые добрые времена, продолжат складывать в валютную кубышку на случай обвала нефтяных цен. Это не такой уж невероятный сценарий: призрак рецессии буквально на глазах обретает плоть и кровь, экономика трех ведущих регионов — Америки, Европы и Китая замедляется. В этих условиях нефть и газ по текущим ценам мало кому нужны, поэтому России, как уже бывало, придется жить на старых запасах. Другое дело, что запасы будут уже не в долларах и евро, а, к примеру, в юанях и рупиях.