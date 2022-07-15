Проект очистных сооружений для нового микрорайона ИНК в Усть-Куте прошел экспертизу

Проект канализационно-очистных сооружений (КОС) для нового микрорайона, строительство которого реализует Иркутская нефтяная компания в Усть-Куте, получил положительное заключение государственной экспертизы, рассказали в компании.

Проект КОС в новом микрорайоне ИНК соответствует установленным государственным нормативам и экологическим нормам. Также рыбохозяйственный подраздел проектной документации прошел согласование в Росрыболовстве.

Для очистки сточных вод в новом микрорайоне ИНК, который возведут на правом берегу реки Лена в Усть-Куте, будет использоваться инновационная экологическая технология - мембранный биореактор (МБР). Благодаря использованию МБР будет производиться глубокая очистка сточных вод от загрязняющих веществ до показателей, удовлетворяющих требованиям к сбросу очищенных стоков в природные водоемы всех категорий.

По проекту будут запущены два КОС для хозяйственно-бытовых стоков производительностью 2 500 куб. м в сутки. При этом для микрорайона потребуется 700 кубометров в сутки, остальные мощности смогут использоваться для нужд и дальнейшего развития инфраструктуры города.

Напомним, в Усть-Куте ИНК реализует строительство Иркутского завода полимеров с применением передовых технологий, которые отвечают жестким международным и российским экологическим требованиям. В ходе эксплуатации будет осуществляться постоянный мониторинг воды, почвы, атмосферного воздуха.Также на заводе предусмотрен замкнутый водооборот. Вода для охлаждения оборудования будет использована из водооборотной системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве. В системе водоснабжения будут задействованы 5 водных накопителей. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора воды из реки Лена, который будет проходить по остаточному принципу.

При запуске объекта будет создано 1600 новых рабочих мест. Для 3000 человек – сотрудников Иркутского завода полимеров с семьями – ИНК построит современный жилой микрорайон с развитой инфраструктурой. Кроме многоэтажных блок-секций на территории будут расположены физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, два детских сада, школа. Социальными объектами смогут пользоваться все жители Усть-Кута.

