Белоруссия выплатила $22,9 млн по еврооблигациям в белорусских рублях

В Moody's это расценили как дефолт, сообщает РБК.

Минфин произвел купонные выплаты на $22,9 млн по еврооблигациям в белорусских рублях, что в международном рейтинговом агентстве расценили как неуплату долга

Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу, к такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Moody's.

13 июня закончился льготный период, в течение которого республика должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить, что в Moody's расценили как дефолт.