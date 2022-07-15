В Иркутской области обсуждают создание министерства по туризму

Сообщил в своем телеграм-канале вице-президент «Опоры России» Алексей Кожемяка. В правительстве региона эту информацию оперативно не подтвердили.

Ранее "Опора России" (письмо есть у SIA.RU) предложила создать в структуре правительства Иркутской области отдельное Министерство по туризму, учитывая высокий туристический потенциал региона благодаря объекту мирового значения – озеру Байкал. Сейчас в регионе действует Агентство по туризму.

– Во всех туристических привлекательных регионах России управление отраслью туризма осуществляется региональными министерствами. В Иркутской области данную функцию выполняет Агентство по туризму. Функционал министерств позволяет более эффективно распределять бюджет, организовывать деятельность по созданию и управлению особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа, брать на себя аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристической инфраструктуры, выступать от имени региона и осуществлять полномочия по ГЧП и заключению концессионных соглашений в отношении объектов туризма, – поясняют в «Опоре России».

По мнению экспертов, это будет способствовать более масштабному привлечению федеральных средств для реализации программ, частных инвестиций, а также увеличит налоговые поступления в регион.

Напомним, что руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина покинула свой пост в начале июня.

По итогам 2021 года туристической поток в Иркутской области составил 1,237 млн человек. К 2024 году регион планирует увеличить число туристов до трех миллионов человек.