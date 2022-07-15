Клиенты Tele2 получат кешбэк при оформлении полиса ДМС

Оператор предлагает клиентам кешбэк до 7% на счет телефона при оформлении полисов добровольного медицинского страхования. Клиент может оформить базовую страховку, которая включает прием врачей и самую необходимую диагностику, а также расширенную – с более высокотехнологичной диагностикой, лечением и реабилитацией, рассказали в компании.

Пользователи Tele2 могут получить кешбэк на счет мобильного телефона в размере от 4% до 7% от стоимости полиса ДМС. Чтобы воспользоваться бонусом, пациенты должны выбрать программу страхования и оформить заявку на сайте партнера.

Базовая программа включает прием врачей, лабораторную диагностику и помощь на дому. Расширенная, помимо набора базовых услуг, – физиотерапию, массаж, мануальную терапию, иглорефлексотерапию, лечебную физкультуру, водолечение, грязелечение и другие процедуры. Стоматологические услуги, организацию скорой помощи и экстренное лечение в стационаре можно подключить как дополнительные опции. Стоимость базового полиса ДМС фиксированная, цена расширенного – зависит от набора услуг, сети клиник, возраста, пола и результатов медицинского анкетирования пациента.

Партнер программы – экспертная технологичная платформа «МЕДО», которая сотрудничает с ведущими российскими клиниками и поставщиками услуг ДМС. Онлайн-сервис анализирует лучшие предложения на рынке и формирует комплексные решения для защиты здоровья.

Оплатить услуги по договору ДМС можно на сайте страховой компании. После этого клиент получает электронный полис на почту. Кешбэк будет начислен на счет телефона абонента Tele2 в течение 90 календарных дней с момента оплаты страхового полиса. Размер кешбека при покупке полиса ДМС стоимостью до 10 000 рублей составит 7%, до 20 000 – 6%, до 30 000 – 5%, более 30 000 – 4%.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Мы поддерживаем образ жизни наших пользователей и выходим за рамки поставщика услуг связи. Выгодные офферы для клиентов Tele2 охватывают самые разные сферы: онлайн-покупки, обучение, здоровье. Эксперты рынка отмечают высокий спрос на программы добровольного медицинского страхования из-за COVID-19 и его последствий, а также роста цен на медуслуги. Мы рады поддержать наших абонентов в это непростое время и предложить им полезный бонус в виде кешбэка».

Акция действует в рамках программы лояльности «Больше». Ее участники получают скидки или кешбэк, возвращая деньги за покупки на счет мобильного телефона. Выгодные предложения от партнеров собраны на сайте tele2.ru.