Грозы и ливни прогнозируют в Иркутской области 15 и 16 июля

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля и ночью 16 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.

«Учитывайте метеорологические условия при планировании поездок на дальние расстояния. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Во избежание коротких замыканий при сильном ветре возможно отключение электроэнергии», – говорится в сообщении.