Сбер принял участие в волонтерской акции в селе Косая Cтепь

45 сотрудников Сбера приняли участие в волонтерской акции по сохранению объекта культурного наследия в селе Косая Cтепь Ольхонского района. Акция организована при поддержке администрации Куретского муниципального образования, региональной общественной просветительской организации «Иркология» и регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Участники разобрали ветхие строения, провели уборку на территории и внутри старинной усадьбы, отремонтировали забор, законсервировали оконные проемы, подготовили материалы (стекло, кирпич, дерево) к повторному использованию.

Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

«Теме регионального туризма, в том числе и сельского, сегодня уделяется много внимания и на уровне государства, и в Сбере. Наша акция направлена на развитие местного предпринимательства и развитие новых туристических маршрутов в регионе. Такие проекты - хороший пример синергии бизнеса и волонтерства.»

Эксперты «Иркологии» полагают, что село Косая Степь – место с богатой историей, обладающее значительным туристическим потенциалом. Сбер продолжит участие в проекте развития села, следующий этап которого пройдет уже в августе. Волонтеры Сбера помогут в восстановление амбара, где в дальнейшем разместится сувенирная лавка.

Алексей Копейкин, глава Куретского муниципального образования:

«Состоявшаяся акция – это первый этап проекта по сохранению жилого дома, построенного в 19 веке. На следующем этапе планируем провести противоаварийные работы, после которых можно будет приступать к обследованию и реставрации дома. В дальнейшем, будем использовать здание для проведения мастер-классов, научных конференций и других мероприятий для туристов. Спасибо волонтерам Сбера за помощь в сохранении культурного наследия.»

Косая Степь - это второй туристический проект в Иркутской области в этом году, который реализуется при поддержке Сбера. Первый проект по развитию туристического потенциала Качугского района «Турдесант» был запущен в июле.