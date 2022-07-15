Ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы отменила Россия с 15 июля

Гражданам Белоруссии разрешили не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в РФ с 14 июля, однако для других иностранных граждан требования по-прежнему сохраняются, сообщает ТАСС.

Согласно предыдущей версии постановления Роспотребнадзора, при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки и следующий в пункт назначения в России, в том числе для транзитного проезда через территорию страны и при пересечении государственной границы РФ, иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в РФ. Исключение составляли граждане государств – членов ЕАЭС, въезжающие в РФ через сухопутный участок государственной границы.