Братск должен стать городом, из которого не хочется уезжать – Евгений Зенкин

Как в Братске на этот раз отпразднуют День металлурга? Чем компания РУСАЛ порадует горожан в ближайшую субботу? Накануне профессионального праздника, управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин пообщался с корреспондентом БСТ: о профессиональном празднике, о заводе, о важных социальных проектах и немного о личном.

– 15 июля Братскому алюминиевому заводу исполняется 56 лет, а 16-го июля в России отмечается День металлурга. Каким будет праздник в этом году?

– У нас два года были пандемийные ограничения, поэтому мы проводили День металлурга в совершенно другом формате. Традиционный формат, к которому мы возвращаемся – это долгожданное событие, и оно очень важно для горожан. Для того, чтобы люди понимали, что завод на месте, что выполняет все поставленные задачи, и что мы можем не только хорошо работать, но и хорошо веселиться. Мы уже начали традиционные мероприятия и буквально вчера собирали наших ветеранов в Братском драматическом театре. Огромное количество людей пришло, полный зал. Нестареющие душой ветераны, эмоциональные, веселые, я им очень благодарен за их труд.

– Что знаменательного произошло на БрАЗе в 56-й год его жизни?

– В начале года мы выпустили 45-миллионную тонну алюминия, это такая веха в истории завода. Мы продолжаем нашу программу экологической модернизации, программу технического перевооружения. Мы в очередной раз подняли заводчанам заработную плату, это тоже очень важно, мы расширили социальный пакет, учитывая инфляционные процессы, которые сегодня происходят, связанные с ростом цен, стоимости услуг. Поэтому РУСАЛ продолжает программу по повышению уровня жизни металлургов. Но самое важное событие – это то, что мы начали программу перестройки, строительство нового завода. Это дает решение экологических вопросов, это будет большое количество дополнительных рабочих мест в период строительства, и это технология, новейшая технология. Это будет самый эффективный завод не только среди заводов компании РУСАЛ, но и в мире.

– И вместе с тем вы продолжаете модернизацию в рамках программы «Чистый воздух». Расскажите об этом.

– Да, мы продолжаем в рамках федеральной программы «Чистый воздух» мероприятия, которые начали в 2019 году. Это строительство сухих газоочисток. В конце года мы запустили две новые газоочистки и сейчас получили разрешение на строительство еще четырех СГОУ, это следующий этап реализации программы «Чистый воздух». Мы продолжаем монтаж и установку электролизеров «Экологического Содерберга». И самое важное – по снижению валовых выбросов мы планировали 4 % из 20-ти достичь в прошлом году, но фактически достигли 6, 4 %. Это говорит о том, что наши мероприятия эффективнее, чем планируемо было на начальном этапе реализации программы «Чистый воздух».

– В предыдущий раз мы с вами встречались в марте и записывали большое интервью. Вы сказали, что экономические санкции не коснулись работы предприятия. Как сейчас выглядит ситуация, изменилось что-то или нет?

– В принципе, те трудности, которые у нас возникли с февраля этого года, они имеют место быть – логистические схемы поменялись. Заводы, которые традиционно нам поставляли глинозем, сегодня по определенным причинам стоят. Санкционный вопрос, связанный с австралийским глиноземом, например. Тем не менее, Компания нашла замещение, мы сегодня получаем глинозем, который производят в юго-восточной Азии, глинозем отличного качества, соответственно, завод работает на полную мощность, мы не сократили ни одного рабочего места и не меняем своих производственных задач.

– В преддверии Дня металлурга не могу не спросить. Евгений Юрьевич, я знаю, что вы не первый бразовец в вашей семье. Расскажите, как все начиналось и как сейчас все это выглядит.

– Да, я не первый бразовец в своей семье. Я как-то посчитал, что 13 моих родственников в определенные периоды отработали на площадке Братского алюминиевого завода. Начинал здесь работать мой дед, потом мама, отец, братья. В силу временнЫх факторов сегодня нас двое – это мой двоюродный брат, который работает в периметре Компании – на Тайшетском алюминиевом заводе и я – на Братском алюминиевом заводе. Нас 13 человек. Больше 10 лет мама на пенсии, она заканчивала свою трудовую деятельность руководителем клининговой службы, которая занималась уборкой и поддержанием завода в должном порядке. Такое ощущение, что она еще на работе.

– То есть, металлург – это навсегда?

– Металлург – это навсегда! У нас все семейные встречи обязательно начинаются с того, как дела на заводе, что там нового. Душой мама на заводе.

– Давайте поговорим о социально-экономическом партнерстве компании РУСАЛ и города Братска. Ярчайший пример – это строительство Центра помощи и спасения по инициативе основателя Компании Олега Дерипаски. Уже два года Центр помогает бороться с коронавирусом. Вложение – более 400 млн рублей. Каким сферам вы еще помогаете?

– Социальное партнерство – это очень серьезное направление деятельности завода. Мы понимаем те вопросы, которые существуют в городе и обсуждаем их с нашим руководством. У нас обширная программа по развитию города. Мы продолжаем сотрудничать с нашими лечебными учреждениями. Сейчас планируем проведение косметического ремонта в Центре помощи и спасения, заканчиваем вопросы с озеленением, поддерживаем коллектив, встречаемся с медиками, общаемся. Приглашенные нами консультанты продолжают работу в госпитале, работают вместе с врачами, в коллективе. Это лучшие иммунологи России, чьи опыт и знания помогли пройти пандемийный период наиболее эффективно. У нас небольшое количество заболевших, и слава богу не было ни одного смертельного исхода в коллективе Братского алюминиевого завода.

Мы также продолжаем поддерживать лечебные учреждения. Последний проект, который мы завершили – это строительство вертолетной площадки у районной больницы. Это и оперативность, и качество, и возможность оказать быструю помощь в ночное время.

Мы также планируем расширение медицинских услуг на промплощадке, завершили в конце прошлого года реконструкцию «РУСАЛ Медицинский центр». В дальнейшем планируем привлечение узких специалистов, тех, которых не хватает в городе, на долгосрочной основе они будут закреплены за лечебными учреждениями Братска, и будут оказывать врачебную помощь горожанам.

Наши планы, которые мы озвучивали на встречах в городе с общественностью, в работе – это строительство «РУСАЛ-квартал». Жилые дома в 25-м микрорайоне. В этом году мы полностью сформировали земельный участок, заключили договор комплексного развития территории, провели отбор застройщика и со следующего года начинаем плотную реализацию проекта на земле. В этом году, буквально в июне месяце, мы начали строительство Центра спортивных единоборств. Бюджет – 400 млн рублей, планируем закончить к концу года. Это будет очень современный спортивный объект. Сейчас мы в этом объекте формируем группы, которые будут заниматься там, мы же обещали борцам нашим греко-римским, что они получат современный зал со всем необходимым оборудованием. Также там будут фитнес-залы, тренажерные залы.

– Давайте вернемся к одному из главных вопросов сегодняшней нашей встречи – предстоящий День металлурга. Как будем отмечать, чего ожидать братчанам?

– В субботу, 16 числа, с утра начинаем семейный праздник в Простоквашино. Там будут спортивные соревнования, блиц-турниры открытые по мини-футболу, волейболу. Для ребятишек маленьких мы проводим специальную программу. Я думаю, что это будет очень интересно.

Вечером приглашаю всех жителей города Братска на центральную площадь, где будет концертная программа, где будет выступление звезды, мультимедийное шоу. Я думаю, что праздник будет очень хороший, яркий.

В преддверии нашего профессионального праздника, я всем действующим металлургам, особенно ветеранам, желаю крепкого здоровья, желаю, чтобы все, что они планируют, у них обязательно сбывалось!

Я желаю того, чтобы наш завод продолжал такой же вектор развития, какой мы набрали – и строительство нового завода, и экологические программы. Я желаю, чтобы мы в конечном итоге реализовав наши социальные программы, жили в современнейшем городе и никогда не хотели отсюда уезжать.