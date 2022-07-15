Молодежь стала испытывать стресс реже

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в июне менее половины россиян (41%) отметили, что испытывали стресс.

Каждый второй ответил, что не испытывал стресс в прошлом месяце. Затруднялись с ответом 9%. При этом в Москве стресс испытывают более половины респондентов (54%) – это значимо больше в сравнении с другими регионами.

Согласно результатам исследования, чаще стресс испытывают женщины (45%), чем мужчины (36%). Наиболее велика доля людей, подверженных стрессу, в возрастном промежутке от 35 до 44 лет. Меньше всего – среди молодежи до 24 лет и среди старшего поколения (60 лет и более). В 2021 году, в отличие от июньских данных, напротив, именно молодежь и пожилые люди чаще были подвержены стрессу.

Оценивают стрессовое состояние на 9-10 баллов 15% россиян. Лишь 4% оценивают свой стресс на уровне до 2 баллов. В среднем уровень стресса россиян оценивается в 5,7 баллов. Такую оценку показывает, как Москва, так и Россия в целом.

Наиболее популярные способы борьбы со стрессом среди россиян – прогулки, время с друзьями и вкусная еда. По данным еженедельного мониторинга «М-Пульс», прогулки выбирает каждый второй россиянин, а время с друзьями как способ борьбы со стрессом стало менее популярно (34%), хоть и остается на втором месте. Тем временем растет доля россиян, которые справляются со стрессом с помощью правильного питания.

«Мы видим, как меняется эмоциональное состояние россиян, не только по их субъективной оценке. Сокращается ажиотаж в покупательском поведении, в интересе к новостной политической повестке. Показательно, что именно молодежь справляется со стрессовыми ситуациями успешнее. Цифровое поколение совершенно иначе смотрит на мир. Глобализация информации, динамика социальных трансформаций, с одной стороны, ставят новые вызовы перед молодежью, заставляют искать новые ценностные ориентиры, а с другой, делают ее более устойчивой и амбициозной», – отметил доктор социологических наук, основатель М-Холдинг, президент Ромир Андрей Милехин.