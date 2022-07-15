США разрешили проводить операции с удобрениями из РФ

Минфин США разрешил проводить операции связанные с российскими удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

– Управление по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) выдало широкую генеральную лицензию для разрешения определенных операций, связанных с сельскохозяйственной продукцией, сельскохозяйственным оборудованием, лекарствами и медицинскими приборами, – говорится в документе.



Ведомство уточнило, что США «не вводили санкции на производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов» из России.

Эксперты БКС подчеркивают, что новость позитивна для российских производителей удобрений, так как снижает риски введения санкций против сектора. На этих новостях акции ФосАгро растут на 3%, Акрона – на 10%.