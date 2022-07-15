Таможенники задержали 12 посылок с ювелирными изделиями, отправленные иркутянкой

Свыше 100 наименований украшений не были задекларированы по установленной форме, рассказали в таможне.

Все двенадцать посылок отправила 25-летняя жительница Иркутска из Томска. Почтовые отправления проходили оформление на Новосибирском почтовом таможенном посту Центральной почтовой таможни. Внутри вызвавших подозрение посылок таможенники обнаружили золотые и серебряные серьги, кольца, кулоны, колье, ожерелья, бусы и броши с природными самоцветами около двадцати различных видов, в числе которых аметист, турмалин, яшма, нефрит и другие.

Поскольку ювелирные изделия не были задекларированы, таможенники их изъяли и отправили на экспертизу в Новосибирский филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.

По предварительным данным, стоимость изделий составляет более 350 тысяч рублей.

В отношении отправительницы посылки Сибирская оперативная таможня возбудила несколько дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию»). Правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с возможностью его конфискации.