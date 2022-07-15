В Москве количество застройщиков за год выросло на 3 компании

В России снизилось на 78.

Основатель и руководитель агентства недвижимости kobaladze realty Ярослав Кобаладзе проанализировал изменения в числе девелоперов, работающих в Москве и России.

За год – с июня 2021 года по июнь 2022 года – количество застройщиков, работающих в Москве, выросло на 3 единицы (+2,36%). Сейчас в столице ведут свою деятельность 130 девелоперов.

В целом по России количество застройщиков, наоборот, снизилось. За год число компаний, работающих в стране, снизилось на 3,55% или на 78 компаний.

Объём строительства, который приходится на 5 крупнейших застройщиков Москвы, за год – с июня 2021 года по июнь 2022 года – вырос до отметки в 38,23% относительно общего строительного объёма в мегаполисе, который составляет 18,8 млн кв. м.

При этом количество квадратных метров, которое возводится ведущими строительными компаниями столицы, за год выросло на 13,41% или на 851,1 тыс. кв. м., достигнув отметки в 7,19 млн кв. м.

По данным специалиста по недвижимости Ярослава Кобаладзе, в целом по стране доля ведущих застройщиков снижается. Так, в июне 2021 года силами 5 компаний возводилось 14,42 млн кв. м. из 102,1 млн кв. м., то есть 14,12%, а в июне 2022 года этот параметр снизился до отметки 14,3 млн кв. м из 104,1 млн кв. м., то есть 13,73%.