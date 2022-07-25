Как подготовить бизнес к участию в госзакупках

Фото: Андрей Фёдоров

14-16 июля в Иркутске проходил Съезд лидеров «Опоры России», и на несколько дней наш город стал центром российской бизнес-повестки. Участники знакового события – предприниматели, представители власти, финансовых структур со всей страны – обсуждали темы, которые требуют особого внимания в условиях санкций: импортозамещение, новая роль малого и среднего бизнеса в производстве, меры поддержки предпринимателей. Одна из сессий съезда была посвящена актуальным вопросам участия малого и среднего бизнеса в госзакупках. Организатором выступил ПСБ, который традиционно активно поддерживает мероприятия «Опоры России». Как отметил директор ПСБ в Иркутске Александр Логунов, развитие предпринимательства, создание новых возможностей для его роста – в том числе в сфере государственных закупок – стратегическая задача для банка.

Тренды деловой активности региона

Фото: Андрей Фёдоров

– Совместно с «Опорой России» наш банк уже много лет определяет индекс деловой активности RSBI, который показывает настроение предпринимателей в 85 субъектах РФ, в том числе, в Иркутской области. На сегодняшний день значения индекса в нашей области чуть ниже, чем в ТОП-5 регионов страны, тем не менее, мы отмечаем, что такие параметры, как кредиты и инвестиции – в зоне роста, – прокомментировал Александр Логунов вопрос портала SIA.RU о предпринимательских настроениях за последние полгода.

При этом он подчеркнул, что одна из тенденций сегодняшнего дня заключается в нацеленности малого и среднего бизнеса на деятельность в рамках госзаказа, и ПСБ имеет широкий инструментарий для участия предпринимателей в госзакупках.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы работаем на цифровых платформах и ежемесячно делаем в Иркутской области порядка 100-150 предложений для предпринимателей. Среди ключевых продуктов ПСБ для участников госзакупок – электронные банковские гарантии и оборотный онлайн-кредит. Спрос на эти продукты высокий, что говорит о готовности предпринимателей наращивать инвестиции в собственное дело, – пояснил Александр Логунов.

Что смущает бизнес в сфере госзакупок?

Более подробно о продуктах ПСБ в сфере госзакупок рассказала руководитель направления по развитию клиентских сегментов ПСБ Татьяна Ситухина на сессии «Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для бизнеса». Кроме этого, опираясь на данные индекса RSBI, она подробно проанализировала, почему предприниматели не всегда участвуют в перспективной для них сфере, с какими барьерами сталкиваются, и как банк помогает своим клиентам работать в рамках госзаказа.

Фото: Андрей Фёдоров

– Согласно нашим опросам, только около 26% клиентов стабильно участвуют в госзакупках, – отметила Татьяна Ситухина.

Она уточнила, что предприниматели, отказывающиеся от участия в закупках, считают их слишком сложной процедурой, которая по силам только крупным компаниям. Некоторые предприниматели сетуют на высокий уровень ценовой конкуренции или жесткие квалификационные требования. Между тем, как отметила эксперт, на рынке наблюдается устойчивое снижение давления ценовой конкуренции и упрощение процедур, порой предпринимателям лишь не хватает сведений о том, как выйти на этот рынок.

– Также среди основных причин отказа от участия в госзакупках – недостаточная цена контракта, отсутствие актуальных закупок, долгие сроки оплаты и собственный неудачный опыт, – продолжила Татьяна Ситухина и отметила, что на жесткие квалификационные требования как на причину отказа от участия в госзакупках предприниматели стали ссылаться в два раза меньше. По мнению эксперта, это связано с тем, что на законодательном уровне был принят ряд изменений, которые упростили некоторые процедуры системы государственных контрактов.

Фото: Андрей Фёдоров

Особенности рынка госзакупок-2022

Говоря об особенностях 2022 года, Татьяна Ситухина сообщила, что среди основных барьеров исполнения контрактов и участия в госзакупках предприниматели сейчас называют рост стоимости сырья при фиксированной цене.

– Регулятор на это отреагировал, дав возможность увеличивать цену контрактов. Кроме этого, ряд закупок был переведён из конкурентных процедур в закупки у единственного поставщика, что тоже ускорило сроки, – прокомментировала эксперт.

Еще одна преграда – изменение схем расчёта с поставщиками. На смену отсрочки платежа пришла предоплата. Нехватку оборотных средств у исполнителей контрактов помогает восполнить кредитование.

Также для этого года характерна некоторая неопределённость с регулярностью поставки товара и отсутствие производственных мощностей. Главным образом это касается производителей, поскольку ряд товаров уходит, их нужно замещать, но достаточных ресурсов для этого нет.

– Регулятор в лице ЦБ отреагировал на это снижением требований по офсетным контрактам. По таким договорам предприниматель вкладывает свои деньги – минимум 100 млн руб., в том числе за счёт банковского кредита. Госзаказчик обязуется покупать у контрагента продукцию в будущем. На наш взгляд, это хорошая мера, которая позволит развить производство, – прокомментировала Татьяна Ситухина.

Фото: Андрей Фёдоров

Интересные продукты для бизнеса с опытом и новичков

Представители ПСБ ожидают, что в целом, с учётом изменений, внесённых в законодательство, основная масса клиентов, которые временно ушли с рынка госзаказа, вернутся обратно плюс придут новые, которые будут занимать освобождающиеся ниши. И для них у банка есть удобные финансовые инструменты, которые доступны не только предпринимателям с опытом участия в госзакупках, но и новичкам на этом рынке. Просто подходы к клиентам, по словам Татьяны Ситухиной, будут диверсифицироваться в зависимости от их опыта.

Так, среди основных продуктов, которые ПСБ предлагает клиентам из сферы госзаказа, – электронные банковские гарантии.

Фото: Андрей Фёдоров

– В среднем мы отмечаем, что клиент до того, как заинтересоваться участием в госзаказе, ведет бизнес порядка четырёх лет. Следовательно, при наличии нормальной отчётности и даже не имея опыта участия в закупках, он может претендовать в нашем банке на сумму до 3 млн рублей. Практика показывает, что на первых порах этого лимита достаточно, а после заключения первого контракта мы повышаем лимиты, – пояснила Татьяна Ситухина.

Чтобы получить электронную банковскую гарантию, можно обратиться к менеджеру через личный кабинет либо подать заявку через сайт. Действующий клиент ПСБ может подать заявку через интернет-банк либо через аккредитованного партнёра банка. В перспективе банк планирует полностью перевести процесс в онлайн.

Следующий продукт – кредит «Без бумаг|Контрактный» на пополнение оборотных средств для компаний, которые регулярно участвуют в закупках по 44-ФЗ.

Фото: Андрей Фёдоров

– Банк не отслеживает целевое использование какого-то конкретного контракта, в целом можно потратить деньги на любой контракт, который клиент посчитает нужным, без ограничений, – уточнила Татьяна Ситухина.

Третий продукт – это пакетное предложение «ПСБ Госзаказ+», ориентированное на клиентов малого и среднего бизнеса, которые уже имеют положительный опыт работы по госзаказу, а также с компаниями ТОП-600. Также важно, что в рамках кредита клиент может претендовать на все виды льготных программ, если соответствует их параметрам.

Банковское сопровождение как снижение рисков

– В банке также есть такая услуга, как сопровождение контракта, причём пакеты созданы под разные клиентские потребности, – отметила Татьяна Ситухина.

Банковское сопровождение может быть простым и расширенным. В первом случае речь идет о мониторинге расчётов клиента по его счету с доведением результата до сведения заказчика. Во втором сопровождение включает также контроль и акцепт платежей.

– Преимущества банковского сопровождения для поставщика – это гарантия корректного исполнения требований закона, лояльность контрагента и возможность договориться о снижении суммы обеспечения. А для заказчика это, прежде всего, контроль всех расчётов и снижение рисков неисполнения контрактов, – подытожила Татьяна Ситухина.