Четверть миллиона заплатит иркутская бизнеследи за незаконный захват земли

Бизнеследи из Иркутска заплатит 260 тысяч рублей за незаконный захват земельного участка, сообщает региональное управление ФССП.

Установлено, что между женщиной и местной мэрией был заключен договор аренды земли в Свердловском районе, где было построено кафе с летней террасой и запущено в эксплуатацию.

«При проведении проверки соблюдения земельного законодательства сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области установлено, что гражданка использует для коммерческих целей не только участок, который взят в аренду, но и соседний», – рассказали в ведомстве.

Деньги, которые взыщут с предпринимательницы, – это сумма необоснованного обогащения. Поскольку женщина не выплатила долг вовремя, ее автомобиль KIA K5 2021 года выпуска арестовали для последующей продажи на торгах в счет погашения долга. Чтобы не лишаться личного транспорта, бизнеследи выплатила необходимую сумму в полном объеме.