«Я оставляю отрасль, сумевшую выбраться из болота системного кризиса»: Рогозин покинул Роскосмос

Президент России Владимир Путин 15 июля назначил нового главу Роскосмоса – этот пост занял заместитель председателя правительства Юрий Борисов, следует из данных на сайте главы государства. Указ вступил в силу в день подписания. Борисов сменит на посту экс-руководителя Дмитрия Рогозина, который занимал эту должность четыре года.

«Безверие и апатия – вот, примерно такая атмосфера царила в кабинетах и коридорах предприятия "Роскосмос". Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса, которая теперь имеет видение своих перспектив, которая активно работает над созданием уже принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники», – прокомментировал свой уход Рогозин.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе, он переходит на новую должность.