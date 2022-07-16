Средства маткапитала в России разрешили тратить на оплату частных детских садов

Государственная Дума РФ приняла законопроект, согласно которому средствами маткапитала разрешено оплачивать услуги частных детских садов, сообщает пресс-служба ГД.

«Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность», – прокомментировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, помимо дошкольного образования средства маткапитала сейчас можно потратить на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки, образование детей, увеличение пенсии, покупку товаров и услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида.