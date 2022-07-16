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Более 30 сотрудников администрации района в Приангарье скрыли реальные сведения о доходах

Работники администрации Аларского района Иркутской области нарушили антикоррупционное законодательство, скрыв реальные сведения о своих доходах, следует из данных региональной прокуратуры.

«Служащими администрации нескольких муниципальных образований представлены неполные сведения о своих доходах, а также о доходах членов их семей. А именно отсутствовали сведения об отдельных видах доходов, указаны не все имеющиеся счетах в банках, объекты недвижимого имущества», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас приняты меры для устранения нарушений, 32 работника привлечены к дисциплинарной ответственности.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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