Кирпичный склад с овсом крестьянско-фермерского хозяйства загорелся в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре в селе Молька Усть-Удинского района – там загорелся склад с овсом и сеном крестьянско-фермерского хозяйства.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 22:00 15 июля. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит кирпичный склад крестьянско-фермерского хозяйства, где хранится овёс и сено на общей площади 1200 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов распространение огня было остановлено и пожар удалось локализовать», – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.