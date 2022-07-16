Режим ЧС ввели в Черемховском районе Иркутской области из-за последствий ветра и града

Правительство Иркутской области сообщило, что в Черемховском районе с 10:00 16 июля введен режим ЧС регионального уровня из-за последствий града, сильного ветра и дождя.

«От непогоды 13 июля пострадали Черемховский, Тайшетский, Усольский, Нукутский, Осинский и Аларский районы. Максимальный урон был нанесен Черемховскому району, где работает оперативная группа в составе правительства области, муниципального образования и надзорных органов. Комиссия оценивает причиненный ущерб и объем необходимых средств для проведения аварийно-восстановительных работ социально важных объектов, готовит акты обследования, проводит подворовые обходы», – рассказали в правительстве.

Непогода привела к значительному ущербу: гибели сельскохозяйственных культур, нарушению жизнедеятельности населения. В частности, в селе Голуметь выявлено 150 адресов, где пострадали дома и урожай, в селе Саянское – 36 адресов. Среди повреждений: сорванный шифер с крыш, выбитые оконные рамы, поваленные заборы и теплицы, погибший урожай. В селе Нижняя Иреть повреждений в жилом секторе не нашли. Уточнение понесенного ущерба гражданами продолжается.