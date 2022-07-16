Убытки предпринимателей Приангарья от июльского града оценили в 60 млн рублей

Предприятия Иркутской области понесли убытки от дождя, града и ветра, которые были зафиксированы 13 июля. Ущерб оценили в 60 млн рублей, рассказали в правительстве Приангарья.

«Из-за непогоды поля пострадали у трех сельхозтоваропроизводителей на общей площади четыре тысячи гектар. Предварительный объем ущерба оценивается в 60 млн рублей. Одно предприятие застраховало урожай и получит страховые выплаты», – рассказали в региональном кабмине.

Также из-за осадков пострадали социально-значимые объекты, например, Голуметская больница, которой потребовался ремонт крыши.

Напомним, 16 июля в Черемховском районе, которому непогода нанесла максимальный ущерб, был введен режим ЧС регионального уровня. Последствия устраняются.