Более 100 заболевших ковидом выявили в Приангарье за последние сутки впервые с начала лета

Региональный оперштаб сообщил, что за последние сутки в Иркутской области зафиксировано 102 заболевших коронавирусом – это максимум с 1 июня.

В лидерах по заражениям – Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское, где обнаружено 46, 17 и 10 новых случаев соответственно. По восемь новых случаев заражения выявили в Братске и Шелеховском районе.

Выздоровели за сутки 68 человек, количество госпитализированных выросло на пять, до 257. Непосредственно от ковида за день не умер никто, от сопутствующих патологий при наличии COVID-19 – один человек.