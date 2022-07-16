Столб электропередач упал на 16-летнюю школьницу в Тулуне

Инцидент произошло днем 14 июля на перекрестке улиц Шмелькова и Блюхера в городе Тулуне Иркутской области – там столб электропередач упал на 16-летнюю школьницу, девочка госпитализирована, сообщает региональная полиция.

«Предварительно установлено, что водитель тягача, не заметив провисающие над дорогой провода, зацепил их краем перевозимого груза: это спровоцировало падение столба, к которому крепилась данная линия интернет-кабеля, на школьницу. 16-летняя девушка стояла на обочине, ожидая проезда грузовика, и не заметила происходящего», – говорится в сообщении.

В ходе разбирательств выяснилось, что на момент случившегося высота проводов не соответствовала требованиям и была значительно ниже. Полицейские намерены установить их владельца и принять в отношении него меры реагирования в рамках действующего законодательства. По факту случившегося проводится расследование.