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Ребенка две недели избивали в санатории «Юбилейный» в Братске – на персонал завели дело

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело после избиения 8-летнего ребенка в ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный» в Братске.

По версии следствия, с 25 июня по 10 июля 2022 года должностные лица организации ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, находящихся на отдыхе в санатории, а также должным образом не следили за поведением детей. В результате халатности работников ребенок получал травмы от других несовершеннолетних на протяжении нескольких дней.​

Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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