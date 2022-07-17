Ребенка две недели избивали в санатории «Юбилейный» в Братске – на персонал завели дело

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело после избиения 8-летнего ребенка в ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный» в Братске.

По версии следствия, с 25 июня по 10 июля 2022 года должностные лица организации ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, находящихся на отдыхе в санатории, а также должным образом не следили за поведением детей. В результате халатности работников ребенок получал травмы от других несовершеннолетних на протяжении нескольких дней.​

Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», расследование продолжается.