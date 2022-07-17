Аферисты убедили пенсионерку из Усть-Илимска положить полмиллиона рублей в их ячейку

69-летняя жительница города Усть-Илимска Иркутской области лишилась 500 тысяч рублей – эти деньги она положила в ячейку мошенников, думая, что спасает их от аферистов, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По словам потерпевшей, ранее на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестной, которая представились работником банка. Сотрудница финансовой организаций сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на имя пенсионерки кредит. Вторым собеседником в этом разговоре стал якобы работник службы безопасности. Мужчина подтвердил описанные его коллегой события, отметив, что для сохранности денег клиентки финансовая организация уже заблокировала ее счета и карты. Для спасения 500 тысяч рублей от мошенников он порекомендовал перевести сбережения на также уже сформированный на ее имя резервный счет.

«Я напугалась, пошла сразу в банк, сняла всю сумму. Они мне сказали, что эту сумму нужно будет положить на такой-то счет. Но перед этим они открыли на меня банковскую ячейку. Я эти деньги положила через банкомат. И на следующий день выяснилось, что это оказались мошенники», – рассказала женщина.

Пенсионерка призналась, что знала о подобных мошеннических схемах, но не думала, что это может коснуться именно ее. По факту преступления возбуждено уголовное дело.