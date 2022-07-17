Мы сделаем так, что необходимости в SWIFT не будет – власти РФ

Помощник президента РФ Максим Орешкин на форуме "Территория смыслов" заявил, что российские власти планируют настроить систему внешней торговли так, чтобы пропала необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT.

"Со SWIFT вопрос будет решен очень просто – мы сделаем так, что в нем необходимости не будет", – цитирует его слова РИА Новости.

Орешкин также отметил, что на грядущей неделе состоится встреча с турецкими партерами, где будет обсуждаться настройка платежей. С Китаем данный вопрос почти улажен, а также ведутся переговоры о иных инновационных идеях.

При этом Россия не собирается становиться страной с закрытой экономикой: она будет открыто сотрудничать со всеми странами, подчеркнул Орешкин.