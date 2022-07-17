Массовое ДТП произошло под Ангарском – два человека погибли

Авария с участием четырех машин произошла на дороге Ангарск-Савватеевка неподалеку от дачного товарищества «Утес» в Иркутской области – в результате массового столкновения погибли два человека, сообщает региональная полиция.

«По предварительной информации, при столкновении автомобилей Toyota Fielder и Honda CR-V первую иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она налетела сначала на кроссовер Subaru Forester, а затем на грузовик Nissan Condor. От произошедшего кран-манипулятор завалило на бок, а Honda и Toyota съехали в кювет», – рассказали в МВД.

От полученных травм водитель и пассажир легкового авто погибли на месте до приезда скорой помощи. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.