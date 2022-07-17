Сбербанк в кредитной политике стремится соблюдать баланс между рыночными и государственными программами – эксперт

Корреспондент КП проанализировал текущую ситуацию на рынке недвижимости в России, сделав вывод, что ставки по жилищному кредиту постепенно возвращаются к докризисному уровню, взяв за основу исследования аналитиков. В качестве удачной модели преодоления кризиса специалисты приводят политику Сбера, которому удалось и в марте, после повышения Банком России ключевой ставки до 20%, выдавать ипотеку на докризисных условиях, сохраняя баланс между рыночными и государственными программами кредитования.

«Сбербанк в своей кредитной политике всегда стремился соблюдать баланс между рыночными и государственными программами кредитования населения. Перекос в ту или иную сторону мог повлечь снижение доходности или потерю рыночной доли. В условиях роста неопределенности в части финансового положения домохозяйств без полной остановки кредитования это было, пожалуй, самым компромиссным решением. Но маржа и так при оформлении таких кредитов – по низким ставкам – была нулевая, но зато большее количество граждан успели взять ипотеку», – сообщил КП эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По информации аналитика, у Сбербанка в марте наблюдался рост спроса на ипотеку: в первый весенний месяц было выдано жилищных кредитов на 357 млрд рублей. Из них на долю тех кредитов, которые банк все-таки вынужден был оформлять по новым условиям пришлось всего около 2%. Всего в период пиковых процентных ставок на рынке объем выдачи по заявкам марта составил почти 17,9 млрд рублей. С января по июнь Сбер выдал всего кредитов на сумму свыше 1 трлн рублей.