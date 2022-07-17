ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов

ВТБ зачислил миллиард рублей от государства на счета клиентов, которые воспользовались упрощенной процедурой получения имущественного налогового вычета. Онлайн-заявки на вычет в интернет-банке оформили более 43 тыс. пользователей, уже почти 20 тыс. человек получили возврат.

Средний срок с момента оформления онлайн-заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре для клиентов ВТБ составляет 35 дней, тогда как в офлайн-формате он может достигать 4 месяцев. В среднем клиентам вернулось порядка 50 тысяч рублей налога.

«Цифровое оформление налоговых вычетов – одна из самых популярных госуслуг, доступных в ВТБ Онлайн. Сервис позволяет ипотечным заемщикам удобно и быстро подать заявку в ФНС и вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов. В среднем получение этой услуги через ВТБ занимает в три раза меньше времени, чем через налоговую службу. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей», — комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ (ПАО).

ВТБ запустил оформление имущественного вычета через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тыс. пользователей, что в 1,5 раза больше, чем в марте. С начала этого года услугой воспользовались около 40 тыс. клиентов ВТБ.

Чтобы получить налоговый вычет в упрощенном порядке, клиенту ВТБ достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направит сведения в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета. Вся процедура проходит дистанционно – клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы.