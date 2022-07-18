Фура рухнула на бок на трассе в Шелеховском районе, перекрыв две полосы движения из трех

Столкновение автомобиля Nissan Qashqai и большегруза Volvo произошло вечером 17 июля в Шелеховском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» – в результате столкновения фура рухнула на бок, перекрыв две полосы движения из трех, сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел на 16-м километре. «В результате случившегося фура потеряла равновесие и завалилась набок, перегородив две из трех полос движения. С места аварии в медицинское учреждение доставлен водитель внедорожника», – рассказали правоохранители.

На время проведения работ по поднятию грузового транспорта организовано реверсивное движение.