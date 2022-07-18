Клиенты Сбера смогут покупать и продавать юань по официальному курсу ЦБ

Корпоративные клиенты Сбера, работающие с юанями в рамках международных торговых отношений, получили возможность совершать сделки конверсии в привязке к официальному курсу ЦБ.

Это позволит решить сразу несколько задач клиента. С одной стороны, зафиксировать курс ЦБ, который используется в договорах с контрагентами. С другой – повысить прогнозируемость цены покупки или продажи юаней в банке, тем самым сделать валютообменные операции более эффективными и прозрачными.

Дополнительно Сбер даёт своим клиентам возможность за определённую комиссию зафиксировать курс юаня для будущих расчетов со своими контрагентами. Клиент получает определённость финансовых потоков, а за счет привязки к курсу ЦБ сама операция остается удобной для отражения по правилам бухгалтерского и налогового учета.

Автоматизированные сделки можно проводить через торговую платформу банка SberCIB Terminal.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбера:

«Сбер продолжает чутко реагировать на все потребности своих клиентов, подтверждая лидерские позиции на валютном рынке России. В условиях повышенного интереса к китайскому юаню и переориентации бизнеса на новые рынки банк с июля дает возможность выставлять автоматические заявки с китайским юанем против рубля и заключать сделки по официальному курсу ЦБ на эту пару через торговую платформу банка SberCIB Terminal. Мы уверены, что это решение будет способствовать улучшению климата на рынке международной торговли и поможет нашим клиентам повысить эффективность их бизнеса».