Депозит или небиржевой фонд: эксперт рассказал, что делать с евро

Над евро и долларом нависают санкционные риски. Россиянам психологически все сложнее держать валюту на счетах. О том, как лучше поступить с евро, если у вас они есть, рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Для начала он предложил рассмотреть самый «классический» вариант — положить их на банковский депозит. «При этом нужно хорошо понимать, что обратно эти деньги вы можете вернуть не скоро. Вклады в евро принимает сейчас не так много банков, но они есть. Ставки в среднем от 1 до 4% годовых. Для вкладов с внесением наличных евро доходность выше», — напомнил Емельянов.

Если же средства лежат на счете, и у вашего банка есть брокерский сервис, то вам может быть доступен последний из действующих фондов на индекс 50 крупнейших компаний еврозоны — TEUS, сказал эксперт.

По мнению эксперта, также можно переложиться в небиржевые фонды, инвестирующие в Европу. Вернее, в единственный паевой фонд (ПИФ Райффайзен Европа), у которого динамика похожа на TEUS: пока падает, теряя с начала года около 20% в евро и более 30% в рублях. Но для вложений в него нужно будет сперва продать свои евро банку и потом за рубли купить паи фонда.

Подводя итог, Емельянов сказал, что последний из доступных вариантов — просто поменять евро на рубли.

«Банки сейчас дают хорошую премию за наличную валюту. При официальном и биржевом курсе около 62 они скупают евро по цене до 67. То есть только на продаже вы заработаете до 8% спреда. Положив вырученные рубли на вклад или ИИС, где купите ОФЗ, вы получите еще до 12% годовых с минимальным риском», — резюмировал эксперт.