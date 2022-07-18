Открыто движение по автомагистрали «Обход Хабаровска», созданной при поддержке Газпромбанка

Состоялось торжественная церемония открытия движения по автодороге «Обхода Хабаровска». Это первая скоростная автомагистраль на Дальнем Востоке России, построенная в формате концессии. Инвестором проекта выступила Группа «ВИС», финансовым партнёром Газпромбанк. Прогнозируемый суточный трафик новой дороги составит около 25 тысяч автомобилей.

«Обход Хабаровска» – автомобильная дорога, позволяющая разгрузить город от транзитных автомобилей, выводя большую часть транспортных потоков за его пределы. Автомагистраль соединяет между собой 3 федеральные трассы (А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток») и в перспективе может обеспечить выход на дорожную сеть Китая.

Капитальные затраты на этапе строительства – 37 млрд рублей (без учета НДС). Еще 3,8 млрд рублей составил акционерный займ – дополнительно вложенные в проект средства концессионера на финансирование операционной деятельности. Газпромбанк, действующий в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, предоставил совокупный объем финансирования в объеме 15 млрд рублей. Также Банк предоставил необходимые для реализации проекта банковские гарантии на сумму свыше 30 млрд рублей. Созданная Банком система управления рисками с применением банковского сопровождения позволила обеспечить эффективный контроль использования всего финансирования, выделенного на осуществление проекта из различных источников, и успешно завершить проект.

Трасса построена по концессионному соглашению, заключенному сроком на 15 лет между Правительством Хабаровского края и «Региональной концессионной компанией», входящей в Группу «ВИС». Это первый автодорожный ГЧП-проект на Дальнем Востоке и один из первых масштабных инфраструктурных проектов регионального значения, получивших федеральное софинансирование.

Сопутствующий эффект от строительства «Обхода Хабаровска» – улучшение экологического состояния городских и пригородных территорий за счет снижения нагрузки на транспортную систему Хабаровска, сокращение числа ДТП, создание условий для социально-экономического развития прилегающих к дороге территорий.

«Развитие магистральной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства – одно из главных направлений инвестирования для Газпромбанка. Новая транспортная артерия – это крупная, социально значимая инициатива, имеющая стратегическую важность для края и всей дальневосточной экономики. Скоростная дорога, безусловно, изменит привычную логистику, улучшит транспортную доступность между населенными пунктами региона, а также разгрузит Хабаровск от транзитного грузового трафика, что положительно скажется на экологии города. Рад, что Банк стал частью проекта, а экспертиза нашей ГЧП-команды способствовала его скорейшему воплощению», – отметил Исполнительный Вице-Президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями Газпромбанка Андрей Савченко.

«Автодорога «Обход Хабаровска» стала итогом исполнения поручений Владимира Владимировича Путина о повышении транспортной доступности в Дальневосточном федеральном округе. «Обход» свяжет три федеральные трассы – «Амур», «Уссури» и «Восток», обеспечит выход сети российских автодорог к крупнейшим морским портам – Восточному, Владивостоку, Находке, Советской Гавани и Ванино, а также сыграет ключевую роль в контексте открытия грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, связав сеть наших автодорог с сетью дорог Китая», – подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаила Дегтярёв.

«Обход Хабаровска» – флагман дорожных концессий Группы «ВИС». По условиям концессионного соглашения, холдинг будет эксплуатировать дорогу до конца 2031 года. Дорога, безусловно, станет центром притяжения и возможностей для инвесторов; такого объекта инфраструктуры нет на всём Дальнем Востоке. На территориях, прилегающих к дороге, есть все предпосылки для организации территории опережающего социально-экономического развития. Это новые рабочие места, новые налоговые отчисления в краевой бюджет, улучшение транспортной доступности и качества жизни хабаровчан. Масштабная стройка стала во многом уникальной для региона по применённым технологиям. По сути здесь создана полноценная производственная и технологическая база, которая может быть использована в дальнейшем», – рассказал председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров, участвовавший в церемонии открытия движения.

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Справочно

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.

Банк является одним из лидеров рынка в области финансирования инфраструктурных проектов в России, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. Банк имеет успешный многолетний опыт участия в реализации крупнейших российских инфраструктурных проектах, в том числе в числе дорожного строительства, в качестве кредитора, организатора финансирования и финансового консультанта.

Группа «ВИС» – Российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства России. На текущий момент Группой «ВИС» сформирован один из крупнейших в стране портфелей ГЧП-проектов в транспортной и социальной сферах. Холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями квалифицированного инвестора, управляющего полным жизненным циклом инфраструктурных проектов. Высокий рейтинг надёжности и кредитоспособности Группы «ВИС» подтверждён ведущими рейтинговыми агентствами России АКРА (А(RU)) и Эксперт РА (ruA). Входит в перечень системообразующих компаний России. Крупные инфраструктурные проекты сегодня реализуются в Московской, Новосибирской, Калининградской областях, Якутии, Югре и Хабаровском крае.

ООО «Региональная концессионная компания» создана в 2016 году в качестве специальной проектной компании, ставшей концессионером проекта по созданию автодороги «Обход Хабаровска», входит в транспортный дивизион Группы «ВИС».