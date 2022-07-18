Более 13,5 млрд рублей вложат в новый туристический комплекс в ЯНАО консорциум с участием Газпромбанка

Компания «ИФР Харп» (консорциум реализующего стратегию #МЕГАИГРОКа Газпромбанка, дочернего холдинга Банка «Инфраструктура ГЧП», сети отелей AZIMUT Hotels и УК «СТК Шерегеш») выбрана инвестором проекта по созданию туристического комплекса на Полярном Урале. Участники рассчитывают ввести курорт в эксплуатацию в 2026 году.

Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Первая фаза предполагает создание полномасштабной горной инфраструктуры, включая сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и мастерской, системы освещения и навигации и прочие объекты. Предложение от «ИФР Харп» в результате конкурса улучшило технико-экономические показатели в рамках заявки, благодаря чему удастся создать не менее 19 км горнолыжных трасс различного уровня сложности с подъемниками; отели для гостей категорий «три» и «четыре звезды» всего на 320 мест; а также крупный спа-центр. Кроме того, для полноценного семейного отдыха здесь появится широкий спектр досуговых объектов, таких, как экстремальный аттракцион в природной среде «зип-лайн», веревочный парк и трасса для сноу-тьюбинга.

В проект будет вложено не менее 13,5 млрд рублей частных инвестиций. Инвестиционная инициатива может быть структурирована с учетом программы льготного кредитования по линии Ростуризма (подразумевает пониженную процентную ставку при возведении гостиничной и курортной инфраструктуры). Доходы от эксплуатации комплекса будут разделены между регионом и концессионером.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на рост предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг.

«Мы рады развитию внутреннего туризма в России. В то же время для решения задач по возведению современной рекреационной инфраструктуры необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также действенные механизмы банковского финансирования. Реализация проекта в Рай-Из позволит добиться комплексных экономических и социальных эффектов. ЯНАО получит новые рабочие места и налоги, а гости курорта – отличные возможности для активного семейного отдыха, экологического туризма и занятий спортом. Уверен, Газпромбанк в качестве инфраструктурного #МЕГАИГРОКа окажет качественную поддержку инициативе «ИФР Харп», в том числе с привлечением инструментов господдержки», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Банка Павел Бруссер.

«Механизм концессии уже не раз доказывал свою эффективность. Мы построили Пуровский мост без единого бюджетного рубля, завершаем реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое также без участия округа. Впервые в России мы решили использовать концессию для комплексного проекта в туристической сфере. Убежден, у нас есть все для успешного осуществления намеченных планов – Ямал с его уникальной природой и самобытной культурой коренных народов точно будет востребован у гостей со всей страны. А наши партнеры имеют большой опыт в создании туристических объектов высокого уровня», – прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Ямало-Ненецкий автономный округ пользуется спросом у туристов – показатели первого квартала превышают не только среднегодовые цифры последних лет, но и прогноз на 2022 год. Мы это видим, как и видим перспективы для развития туристической инфраструктуры на Ямале. Новый инвестпроект для AZIMUT – это современный комплекс с высокими стандартами сервиса для региона, который станет новой точкой притяжения для путешественников», – подчеркнул генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

«Внутренний туризм сейчас на подъеме, а данный проект в ЯНАО, по нашему мнению, важен еще и потому, что поможет открыть красоты Арктики огромному количеству людей. Говоря о нашей заявке, отмечу, что это была командная работа с привлечением российских и иностранных специалистов. Уверен, что эту инициативу ждет успех. Более того, я считаю, что в летний период туристический курорт в Рай-Из может стать даже более востребованным, чем зимой. Это будет яркое путешествие на Русский Север!», – резюмировал председатель Совета директоров УК «СТК Шерегеш» Константин Ивушкин.

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Справочно

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.

Банк является одним из лидеров рынка в области финансирования инфраструктурных проектов в России, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. Банк имеет успешный многолетний опыт участия в реализации крупнейших российских инфраструктурных проектах, в том числе в числе дорожного строительства, в качестве кредитора, организатора финансирования и финансового консультанта.

ООО «ОК «Сибшахтострой» имеет большой опыт строительства инфраструктурных объектов в северных регионах России. Компания также осуществляла строительство объектов в ГЛК «Шерегеш», в том числе гостиничную инфраструктуру.

AZIMUT Hotels – крупнейшая российская гостиничная сеть, созданная в 2006 году. На сегодняшний день в управлении AZIMUT Hotels более 60 отелей и санаториев с общим фондом свыше 10 тыс. номеров в более 40 городах России и Европы. AZIMUT Hotels объединяет отели, находящиеся в собственности, на основании контрактов на управление и франшизу, а также на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров AZIMUT Hotels – Александр Клячин.

AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Кемерово, Кызыл, Каспийск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Переславль, Санкт-Петербург, Роза Хутор, Уфа, Якутск, Пенза, Туапсе, Самара, Мирный, Нальчик, Углич, Ульяновск, Ростов, Тула, Тобольск).

В 2021 году сеть AZIMUT Hotels признана лучшей гостиничной управляющей компанией в России в рамках премии World Travel Awards и получила национальную гостиничную премию в номинации «Лучший сайт отеля».