Серьезные финансовые трудности после увольнения реже всего возникают у жителей Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила, возникают ли финансовые трудности у жителей Иркутской области после увольнения, насколько серьёзны эти проблемы и как с ними удаётся справляться.

Среди тех соискателей из Иркутской области, которые на момент опроса не были трудоустроены, серьезные финансовые трудности возникли лишь у 20%, и это самые низкие показатели среди всех регионов России. Причем доля тех, кто переживал финансовые сложности во время поиска работы в области в этом году сократилась в два раза (41% – в 2021 году).

Еще 20% иркутян заявили о том, что во время поиска работы они вообще не ощущали финансовых проблем (в 2021 году таких было лишь 9%). 43% отметили, что некоторые трудности с деньгами были, но с ними удавалось справиться (год назад – 44%). У 17% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности (в 2021 году – 6%).

Чаще всего с серьезными финансовыми проблемами при поиске работы сталкиваются рабочий персонал и представители сферы искусства и медиа (по 42%). Наиболее комфортно себя ощущают специалисты по закупкам (25% из них не имеют проблем с деньгами даже будучи безработными), ИТ-специалисты и банковские служащие (по 16%).

Лишь 17% иркутян серьезно сократили свои расходы после ухода с последнего места работы. 29% начали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки, 23% урезали расходы на повседневные нужды. При этом 31% никак не изменили свои привычные траты. Те, кому вообще не пришлось сокращать траты после увольнения, чаще встречаются в сфере добычи сырья (44%), а те, кто существенно урезал расходы – среди специалистов по консультированию (35%).

Большинство из тех, кому удалось избежать финансовых трудностей после увольнения, объясняют это наличием сбережений (69%). Значительно реже респонденты выбирали такие варианты как поддержка со стороны членов семьи (40%), подработка в формате фриланса (9%), выплата достойной компенсации от бывшего работодателя (6%). Кроме того, 6% живут за счет собственного бизнеса, 3% сдают в аренду недвижимость.