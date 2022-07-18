Евро дешевле доллара. Что это значит?

Евро дешевле доллара впервые за 20 лет. Европейская валюта от своих максимумов 1,22 USD/EUR, которые были зафиксированы год назад, потеряла уже почти 20%. Пик – 1,6 USD/EUR – был зафиксирован в 2008 году. Аналитики не исключают дальнейшего снижения курса евро. По их мнению, можно будет увидеть евро и по 90, и даже по 80 центов.

– Основная причина падения евро – уход капиталов с европейского на американский рынок. Это вызвано и разницей в процентных ставках в пользу Америки, и нарастающими экономическими проблемами в Европе, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – В других обстоятельствах падающий евро помог бы странам ЕС, ведь основной вклад в рост ВВП вносит немецкий экспорт, но теперь сальдо торгового баланса Германии отрицательное, никаких выгод не несёт .

ЕЦБ может попробовать проявить активность в повышении процентных ставок, но этим он только усложнит и без того нелёгкую жизнь европейских корпораций, считает эксперт.

– Дело в том, что их рентабельность в среднем всего 4-5%. А после роста цен на энергоносители и комплектующие и того меньше. В такой ситуации повышение расходов на обслуживание долгов приведёт к миллиардным убыткам и волне банкротств с соответствующими социальными последствиями. Это, по сути, тупиковая ситуация, и, видимо, в руководстве страны это понимают, из-за чего мы наблюдаем многочисленные отставки в последнее время. Так что на ближайшие полгода перспективы европейской валюты очень грустные, – резюмирует эксперт.