Информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» за полгода обработал больше миллиона звонков

За 6 месяцев 2022 года специалисты единого энергетического информационно-справочного центра приняли и обработали более 1 миллиона 115 тысяч обращений от жителей Иркутской области. Больше всего поступило вопросов по ограничению и качеству электроснабжения, расчетам и передаче показаний приборов учета, рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

Более половины клиентов воспользовались услугами интерактивного голосового меню (IVR). Без соединения с оператором контакт-центра жители региона в онлайн-режиме самостоятельно смогли воспользоваться различными услугами компании. Среди самых популярных – уточнение суммы к оплате за потребленные коммунальные ресурсы, передача показаний приборов учета, информирование о восстановительных работах при аварийном отключении электрической энергии.

Таким образом за счет системы интерактивного голосового меню удается существенно сократить для клиентов период ожидания соединения с оператором контакт-центра. Среднее время ожидания ответа специалиста в июне составило 56 секунд, что на 51 секунду меньше, по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, сотрудники отвечают на все звонки в порядке очереди. Работа операторов с населением ведется в круглосуточном режиме. Жители Иркутской области могут звонить на многоканальный номер: 8-800-100-9-777, при звонке из других регионов 8 (3952) 790-777.

Людмила Черкасова, и.о. начальника Единого энергетического информационно-справочного центра:

– Компания Иркутскэнергосбыт постоянно работает над совершенствованием способов дистанционного обслуживания и сокращением времени ожидания соединения с оператором. Для этого введена градация по приему звонков. В круглосуточном режиме можно передать информацию о повреждениях на линиях электропередач, уточнить сведения об ограничении электроснабжения и горячего водоснабжения. Консультации по начислениям и расчетам предоставляются с 8:00 до 20:00, по вопросам отключений – круглосуточно. Также круглосоуточно доступны услуги интерактивного голосового меню (IVR).